В школе № 13 Нижнего Тагила состоялись интерактивные экологические уроки

Интерактивные экологические уроки состоялись в школе № 13 в городе Нижнем Тагиле Свердловской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городской администрации.
Героями мероприятия стали добрый ученый Катя Птичкина и Экозябрик — добрый дух Уральского леса. В ходе театрализованного представления ученики младших классов узнали о свойствах воздуха, его важности для всего живого на Земле, а также о том, как он сохраняется в Нижнем Тагиле. На память о мероприятии все школьники получили тетради с символикой акции, а также специальные значки.
«В этом году мы поддержали федеральный проект “Чистый воздух”, поэтому уроки проводятся согласно выбранной тематике. Детям в игровой форме мы рассказываем о правилах гигиены, о важности чистого воздуха, о мониторинге окружающей среды и тех мерах, которые уже реализованы в Нижнем Тагиле. Например, наши ведущие говорят о новых автобусах и трамваях, о том, что частные дома отапливаются не дровами, а газом, и о многом другом. Школьники очень хорошо воспринимают информацию в такой форме и дают нам живой отклик», — отметила председатель Свердловской региональной общественной экологической организации «Эко-Екатеринбург» Мария Целищева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.