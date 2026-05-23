В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика задержаны более 40 рейсов

На вылет в краснодарском аэропорту задержаны семь рейсов, еще четыре рейса опаздывают на прилет. Рейс из Петербурга в Краснодар отменен, согласно сведениям онлайн-табло. Наибольшее количество задержанных рейсов в Сочи: 15 на вылет и 18 на прилет.
В Геленджике в общей сложности задержано три рейса в Москву и из Москвы.
Ограничения на полеты в аэропортах юга сняли после ночной угрозы атаки беспилотников утром 23 мая, как сообщили в пресс-службе Росавиации.
