Красноярка отдала мошенникам 6,1 млн рублей после звонка о замене домофона

Жительница Красноярска лишилась 6,1 млн рублей. Мошенники убедили её, что она пособница экстремистов. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В конце апреля 52-летней жительнице Красноярска позвонил в мессенджере мужчина, представившийся сотрудником компании по установке домофонов. Он сообщил о предстоящей замене оборудования, уточнил, сколько нужно ключей, а затем попросил назвать код из смс «для доступа домофона к квартире».
Женщина продиктовала код — её аккаунт на «Госуслугах» взломали. Почти сразу пришло сообщение о входе, а затем с ней начали связываться лжесотрудники Роскомнадзора, Центробанка и ФСБ.
Потерпевшую убедили, что на её имя оформлена доверенность на постороннего, который может распоряжаться её имуществом, а сама она рискует стать пособницей экстремистов. Чтобы «аннулировать доверенность», женщине велели действовать в тайне, установить приложения, выполнять команды по телефону и срочно снять все деньги со счетов.
Красноярка сняла в банках 4,98 млн рублей накоплений и через банкоматы перевела их на продиктованные счета. На следующий день мошенники убедили и её супруга. Мужчина снял остатки. Часть денег семья перевела через банкомат и салон связи. Общий ущерб — 6,1 млн рублей.
Потерпевшая сказала, что слышала о подобных схемах, но поверила, так как мошенники запугали её связью с экстремистами и заставили молчать.
