Опубликована карта укрытий в Перми при угрозе атаки беспилотников

На портале «Управляем вместе» опубликована карта заглубленных помещений города Перми. Об этом сообщает краевой минтербез.

Источник: Коммерсантъ

Na portale «Upravlyaem vmeste» opublikovana karta zaglublennykh pomeshcheniy goroda Permi.

На сайте указаны места многоквартирных домов и подземные парковки, пригодные для временного нахождения жителей при получении сигналов оповещения «Беспилотная опасность». Всего в городе функционируют 1390 таких укрытий.

Ознакомиться с картой заглубленных помещений можно по ссылке. В минтербезе уточнили, что список будет пополняться.

Портал «Управляем вместе» входит в «белый список» Минцифры РФ и работает при ограничениях мобильного интернета.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
