Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снимут ли сельскую доплату к пенсии при переезде в Волгоград в 2026 году?

Федеральный закон сохраняет доплату, однако важен именно стаж в сельском хозяйстве.

Федеральный закон сохраняет доплату, однако важен именно стаж в сельском хозяйстве.

Отвечает заслуженный юрист РФ Владимир Кудрявцев:

"Доплата к пенсии за сельский стаж (25% от фиксированной выплаты) сохраняется при переезде в город на основании Федерального закона от 26.05.2021 № 153-ФЗ. С 1 января 2022 г. сельским неработающим пенсионерам с 30-летним стажем доплата сохраняется при переезде в город, а тем, кому её ранее сняли, — возобновляется.

По разъяснению Социального фонда России (ранее ПФР), перерасчёт или возобновление выплаты происходит в беззаявительном (автоматическом) порядке, обращаться с заявлением не требуется.

Однако на практике конфликты возникают из-за неточного трактования наличия 30 лет стажа именно в сельском хозяйстве, а не просто в сельской местности (перечень профессий установлен правительством РФ). Кроме того, названная доплата производится неработающим пенсионерам, вне зависимости от того, где проживает пенсионер — в сельской местности или в городе.

Если у пенсионера-бывшего сельского труженика имеются вопросы, следует письменно обратиться в СФР для уточнения ситуации и возможного перерасчёта пенсии".