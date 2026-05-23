Снимут ли сельскую доплату к пенсии при переезде в Волгоград в 2026 году?

Федеральный закон сохраняет доплату, однако важен именно стаж в сельском хозяйстве.
Отвечает заслуженный юрист РФ Владимир Кудрявцев:
"Доплата к пенсии за сельский стаж (25% от фиксированной выплаты) сохраняется при переезде в город на основании Федерального закона от 26.05.2021 № 153-ФЗ. С 1 января 2022 г. сельским неработающим пенсионерам с 30-летним стажем доплата сохраняется при переезде в город, а тем, кому её ранее сняли, — возобновляется.
По разъяснению Социального фонда России (ранее ПФР), перерасчёт или возобновление выплаты происходит в беззаявительном (автоматическом) порядке, обращаться с заявлением не требуется.
Однако на практике конфликты возникают из-за неточного трактования наличия 30 лет стажа именно в сельском хозяйстве, а не просто в сельской местности (перечень профессий установлен правительством РФ). Кроме того, названная доплата производится неработающим пенсионерам, вне зависимости от того, где проживает пенсионер — в сельской местности или в городе.
Если у пенсионера-бывшего сельского труженика имеются вопросы, следует письменно обратиться в СФР для уточнения ситуации и возможного перерасчёта пенсии".