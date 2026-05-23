Национальное кадастровое агентство назвало самую дорогую квартиру Минска в 2026

Национальное кадастровое агентство назвало самую дорогую квартиру Минска, которую купили за первый квартал 2026 года. Об этом в беседе с sb.by рассказала начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Вероника Соловьева.
По ее словам, средняя цена квадратного метра в однокомнатных квартирах на вторичном рынке составила 6490 белорусских рублей. «Квадрат» в двухкомнатных квартирах обходился в среднем в 5760 рублей за метр, в трехкомнатных — в BYN 5380.
— Самой дорогой по общей цене стала сделка с пятикомнатной квартирой площадью более 170 квадратных метров, расположенной на проспекте Независимости. Она обошлась покупателю в 2,1 миллиона рублей, или 11 950 рублей за «квадрат», — отметила Соловьева.
