В Хабаровске IT молодёжь устроит гонки дронов и цифровые битвы

Гонки дронов, симуляторы и фиджитал-дисциплины соберут участников 6−7 июня.

Хабаровск этим летом станет одной из ключевых площадок Всероссийского фестиваля цифрового спорта. Второй этап масштабного проекта пройдёт 6 и 7 июня на площадке «Платинум Арены» при поддержке правительства региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Событие приурочено к Году спорта, объявленному губернатором Дмитрием Демешиным, и соответствует задачам госпрограммы «Спорт России», инициированной Владимиром Путиным.

Программа фестиваля охватит сразу несколько направлений. Участников ждут соревнования в тактических играх и мобильных дисциплинах, а также технологичные виды спорта — гонки дронов и авиасимулятор Ил-2. Отдельный блок составят фиджитал-дисциплины: от автосимуляторов и гонок на радиоуправляемых моделях до цифровых форм футбола и хоккея.

Помимо турниров, гостей ждёт развлекательная программа — интерактивные зоны, встречи с блогерами, спортсменами и представителями индустрии, а также конкурсы и розыгрыши. Вход и участие — бесплатные.

Организаторы приглашают школьников, студентов и всех желающих. Фестиваль рассматривается не только как спортивное событие, но и как площадка для знакомства с профессиями в сфере IT и цифровых технологий.

Для участия в соревнованиях требуется предварительная регистрация: для автогонок — через сайт SMP Esports с оформлением лицензии пилота, для остальных дисциплин — по отдельной ссылке до 6 июня. Подтверждение участия проводится на месте в дни фестиваля.

Фестиваль цифрового спорта проводится с 2022 года. В этом году запланировано восемь этапов в крупнейших городах страны, включая Хабаровск, Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.