В поселке Кизак Тюменской области прошла Никольская ярмарка

Никольская ярмарка состоялась 16 мая в поселке Кизак Тюменской области в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации Упоровского муниципального района.
На ярмарочных рядах была представлена разнообразная продукция: рассада и саженцы, садовый инвентарь, домашняя выпечка, фрукты, сладости, а также блюда национальной кухни и изделия ручной работы от местных мастеров. Была организована квест-игра «Никольский переполох», в которой участвовали семьи и команды.
Кроме того, гости смогли ознакомиться с основами работы кукловода на мастер-классе по кукольному театру под руководством Натальи Сезевой. Кульминацией театральной части программы стал спектакль «Забытая сказка, или Почему грустит Бабуся Ягуся?» от АНО «Бюро творческих инициатив».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.