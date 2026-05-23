Синоптики прогнозируют дожди и похолодание в Нижнем Новгороде с 25 по 31 мая

Синоптики обещают жителям Нижнего Новгорода дожди и прохладную погоду на неделе с 25 по 31 мая. Прогноз опубликован сервисом «Яндекс. Погода».
В понедельник, 25 мая, ливень ожидается в течение всего дня. В дневное время температура воздуха составит +18°C, ночью похолодает до +12°C. Вторник и среда тоже будут дождливыми и прохладными. В светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше отметки +15.
В четверг и пятницу, 28 и 29 мая, в течения дня ожидаются осадки. В Нижнем Новгороде сохранится прохладная погода — плюс 13−15°C в дневное время и +9−10°C ночью.
В выходные дождливая погода сохранится. В субботу температура воздуха составит +15°C. В воскресенье, 31 мая, нижегородцев ждет потепление до +18°C.
