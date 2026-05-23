В Пермском крае отменили режим Беспилотная опасность

Введный утром 23 мая в Пермском крае режим «Беспилотная опасность» сняли в 12.07. Об этом сообщили в краевом Министерстве территориальной безопасности. Также сняты ограничения и в пермском аэропорту.
Напомним, 23 мая вражеские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий региона. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрйи Махонин.
— По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, — обратился к жителям губернатор.