В Нижегородском аэропорту девять рейсов задержали и один отменили

Утром 23 мая пассажиры аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде столкнулись с существенными изменениями в графике вылетов. Согласно информации с онлайн-табло воздушной гавани, девять рейсов были задержаны, а один и вовсе отменен. Причиной таких мер стало временное ограничение работы аэропорта, введенное в 00:15 в целях обеспечения безопасности.
В общей сложности ситуация повлияла на расписание десяти авианаправлений. Среди задержанных оказались самолеты, направлявшиеся в Калининград, Анталью, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также пять рейсов до Москвы. Наибольшие коррективы затронули пассажиров, ожидающих вылета в Белград: их рейс, запланированный на 01:55 23 мая, был отменен.