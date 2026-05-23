Юрист объяснил, как бороться с шумными мотоциклистами

Руководитель тюменской юридической фирмы Владимир Макаров объяснил, можно ли найти управу на шумных мотоциклистов. Его слова приводит издание Вслух.ру.
По информации эксперта, если уровень шума превышен, то владелец мотоцикла нарушает общественный порядок, и ему грозит штраф до 3 тысяч рублей. Однако уличить нарушителя трудно — городские камеры обычно пишут видео без звука. Макаров советует по возможности снимать их на телефон и отправлять ролики в полицию.
Как правило, характерный рев возникает из-за специально установленного прямоточного глушителя. За факт его наличия сотрудник ГИБДД уже может выписать штраф. Кроме того, если мотоцикл издает очень громкий звук, скорее всего, водитель нарушает скоростной режим, за что тоже предусмотрено наказание.
Еще один рабочий способ — через местную администрацию добиться установки знака «Движение мотоциклов запрещено» или создание искусственных неровностей на асфальте.
