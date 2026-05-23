В Южно-Уральском госуниверситете обсудили перспективы для сельской молодежи

Особое внимание было уделено поддержке начинающих специалистов.

Источник: Национальные проекты России

Встреча студентов с представителями регионального отделения Российского союза сельской молодежи (РССМ) состоялась в Южно-Уральском государственном университете. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.

Участниками стали представители организации, которые рассказали студентам о деятельности союза, федеральных и региональных инициативах и проектах. Особое внимание было уделено поддержке молодых специалистов, развитию сельских территорий и созданию условий для профессиональной реализации молодежи. Студенты задали интересующие вопросы, обсудили перспективы, а также получили информацию о том, как можно присоединиться к деятельности организации.

«Молодые специалисты могут выбрать практически любую сферу деятельности и найти себя как в городе, так и на сельских территориях. Сейчас в сельской местности активно развиваются самые разные направления, действуют программы поддержки молодых специалистов, создаются условия для карьерного роста и самореализации. Каждый студент может найти дело по душе, развиваться в выбранной профессии и при этом получать достойную заработную плату», — подчеркнула председатель регионального отделения РССМ Лаида Беляева.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.