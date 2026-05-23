Стали известны первые итоги «ЗаБега.РФ» в Омске

Стали известны первые итоги «ЗаБега.РФ», который проходит сегодня, 23 мая 2026 года, в Омске:
На дистанции 5 км среди женщин:
1. Ксения Конопенко.
2. Мария Ситкина.
3. София Круч.
На дистанции 5 км среди мужчин:
1. Михаил Кульков.
2. Алексей Казыдуб.
3. Матвей Литвинов.
На дистанции 10 км среди женщин:
1. Юлия Ларионова.
2. Ольга Роганская.
3. Елена Васильева.
На дистанции 10 км среди мужчин:
1. Владилен Волошин.
2. Вячеслав Васильев.
3. Александр Бутрамеев.
Все призёры среди мужчин и женщин — из Омской области.