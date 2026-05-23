Стали известны первые итоги «ЗаБега.РФ» в Омске

Все призовые места на дистанции 5 и 10 км разделили спортсмены из Омской области.

Источник: Om1 Омск

Стали известны первые итоги «ЗаБега.РФ», который проходит сегодня, 23 мая 2026 года, в Омске:

На дистанции 5 км среди женщин:

1. Ксения Конопенко.

2. Мария Ситкина.

3. София Круч.

На дистанции 5 км среди мужчин:

1. Михаил Кульков.

2. Алексей Казыдуб.

3. Матвей Литвинов.

На дистанции 10 км среди женщин:

1. Юлия Ларионова.

2. Ольга Роганская.

3. Елена Васильева.

На дистанции 10 км среди мужчин:

1. Владилен Волошин.

2. Вячеслав Васильев.

3. Александр Бутрамеев.

Все призёры среди мужчин и женщин — из Омской области.