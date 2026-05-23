Железнодорожную станцию Джанкой закрыли для посадки и высадки пассажиров 23 мая. Как сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», поезда будут следовать без остановки.
— Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная и доставляются до Джанкоя на автобусах. Те, пассажиры, кто планировал сесть на поезд в Джанкое, отправляются на автобусе до станции Урожайная и там садятся на поезд, — говорится в сообщении.
По состоянию на 10 часов утра с опозданием следуют три поезда «Таврия» сообщением из Крыма: № 174 Евпатория — Москва, № 092 Севастополь — Москва и № 098 Симферополь — Москва. Время задержки в пути составляет три часа.
