Забег на 5 км состоялся в рамках полумарафона «Беги, герой!»

Забег на 5 км состоялся сегодня, 23 мая, в рамках благотворительного полумарафона «Беги, герой!». Участие в спортивном мероприятии приняли журналисты ИА «Время Н» и телеканалов ННТВ, «Волга» и «Волга 24».
Лучший результат показала Виктория Анисимова, она пробежала за 16,21 минуты, установив рекорд трассы. На втором месте — Павел Егоров с результатом 14,51 минуты.
Завтра, 24 мая, пройдут (6+) полумарафон, дистанция 10 км и новая дистанция — марафон 42,2 км.
Забег проходит уже в 12-й раз. За годы проведения «Беги, герой!» стал одним из ключевых спортивных событий региона и важной частью событийного и спортивного туризма Нижнего Новгорода.