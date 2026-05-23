Стало известно, какие территории сильнее всего мечтают благоустроить волгоградцы

В стране продолжается голосование за проекты, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды», жители Волгоградской области в нем активно участвуют. Уже 142 тысячи волгоградцев отдали свой голос за территорию, которую они мечтали бы видеть в более приличном состоянии, чем сейчас. В Волгограде лидируют территории у конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ», сквер на улице Кирова в микрорайоне 503 и пешеходные зоны на улицах Симонова и 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе. Отрыв не очень большой, жители еще могут повлиять на результат голосования.