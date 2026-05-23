Участников драки у караоке-клуба в Дзержинске отправили под домашний арест

Троих участников драки у караоке-клуба в Дзержинске Нижегородской области отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Напомним, конфликт произошел у заведения «Хали-гали» на проспекте Циолковского утром 17 мая. О драке сообщили в полицию очевидцы. Кроме того, к правоохранителям обратились из больницы, куда с травмами попали два участника конфликта.
Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве. Правоохранители установили личности четырех участников драки и доставили их в отделение. В ходе расследования выяснилось, что трое подозреваемых применяли к потерпевшим физическую силу. Они были задержаны до предъявления обвинения.
22 мая суд решил отправить фигурантов под домашний арест на два месяца. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.
