Роботы-газонокосильщики начали работать в Приоратском парке в Гатчине

В историческом парке в Гатчине начали работу два робота-газонокосильщика. Об этом в своем канале в «Макс» сообщила губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, роботов запустили в Приоратском парке.
— Небольшие, проворные, на дистанционном управлении. Масса — до 400 кг, так что исторический рельеф под ними не страдает. Скорость 5 км/ч — поэтому косят ровно и опрятно, — сказал глава 47-го региона.
Дрозденко отметил, что роботы заменяют ручной труд нескольких человек, а еще могут забраться в труднодоступные места. Роботы принадлежат подрядчику Паркового агентства Ленобласти. После того, как роботы приведут в порядок Приоратский парк, их переместят в Демидовский парк.
Отмечается, что парковое агентство Ленобласти отвечает за 345 гектаров зеленых территорий. Ежегодно эти парки посещает больше 80 тысяч человек.