Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роботы-газонокосильщики начали работать в Приоратском парке в Гатчине

Они скашивают траву и не повреждают рельеф.

Источник: Александр Дрозденко

В историческом парке в Гатчине начали работу два робота-газонокосильщика. Об этом в своем канале в «Макс» сообщила губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, роботов запустили в Приоратском парке.

— Небольшие, проворные, на дистанционном управлении. Масса — до 400 кг, так что исторический рельеф под ними не страдает. Скорость 5 км/ч — поэтому косят ровно и опрятно, — сказал глава 47-го региона.

Дрозденко отметил, что роботы заменяют ручной труд нескольких человек, а еще могут забраться в труднодоступные места. Роботы принадлежат подрядчику Паркового агентства Ленобласти. После того, как роботы приведут в порядок Приоратский парк, их переместят в Демидовский парк.

Отмечается, что парковое агентство Ленобласти отвечает за 345 гектаров зеленых территорий. Ежегодно эти парки посещает больше 80 тысяч человек.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше