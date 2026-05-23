В татарстанском селе Усады школьники встретились с преподавателями вуза

Школьники увидели, как сверхпроводимость заставляет предметы левитировать, как лазеры преобразуют свет, и услышали, как «звучат» бета-частицы. С помощью счетчика Гейгера они исследовали люминесцентные свойства стекла, а также узнали о черных дырах и формировании галактик. Кроме того, им показали, как с помощью цифрового приемо-передатчика можно создавать ложные Bluetooth-устройства и отслеживать сигналы самолетов.