В татарстанском селе Усады школьники встретились с преподавателями вуза

Ученики лицея «Инноватика» в селе Усады Республики Татарстан встретились с ведущими исследователями Института физики Казанского федерального университета. Проведение таких профориентационных мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в аппарате совета Лаишевского муниципального района.
Школьники увидели, как сверхпроводимость заставляет предметы левитировать, как лазеры преобразуют свет, и услышали, как «звучат» бета-частицы. С помощью счетчика Гейгера они исследовали люминесцентные свойства стекла, а также узнали о черных дырах и формировании галактик. Кроме того, им показали, как с помощью цифрового приемо-передатчика можно создавать ложные Bluetooth-устройства и отслеживать сигналы самолетов.
«Это живой пример того, что сложные профессии могут быть увлекательными. Сегодня рабочие и инженерные специальности престижны и становятся основой развития Лаишевского района и всей страны. В районе работает Лаишевский технико-экономический техникум, где готовят специалистов по востребованным направлениям — от беспилотных авиационных систем до сервиса на воздушном транспорте», — подчеркнул глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.