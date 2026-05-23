Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко отмечает день рождения

Сегодня, 23 мая, день рождения отмечает прокурор Волгоградской области Денис Костенко государственный.

Сегодня, 23 мая, день рождения отмечает прокурор Волгоградской области Денис Костенко государственный советник юстиции 2 класса. Денис Алексеевич возглавляет надзорный орган в регионе с лета 2020 года.

Родился Денис Костенко в Омске 54 года назад. В органы прокуратуры поступил в 1995 году после окончания вуза. Начинал в Омске с должности следователя, а потом старшего помощника прокурора. В 2001 году был назначен заместителем Омского городского прокурора.

Денис Алексеевич с 2005 по 2007 годы служил в Алтайском крае, занимая должность регионального прокурора. С 2011 по 2015 годы был первым заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора.

В декабре 2011 года приказом Генпрокурора Российской Федерации за примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры награжден нагрудным знаком Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Через четыре года — в декабре 2015-го — награжден медалью Руденко.

С 2018 года по 2020 год Денис Костенко служил в должности Западно-Сибирского транспортного прокурора. В июне 2020 года Указом Президента Российской Федерации № 433 назначен на должность прокурора Волгоградской области.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет Дениса Алексеевича с днем рождения и желает ему личного благополучия и профессиональных успехов.

Фото прокуратуры Волгоградской области.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!