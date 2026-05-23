В Хабаровске спасли девять человек при пожаре в многоэтажном доме

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая — РИА Новости. Девять человек, в том числе четверых детей, спасли при пожаре в многоэтажном доме в Хабаровске, из них четверых, включая двух детей, вывели с помощью спасустройств, сообщило ГУМЧС России по региону.
По данным ведомства, в многоэтажке на улице Тихоокеанской в Хабаровске загорелись домашние вещи на седьмом этаже.
«Из задымленного подъезда эвакуировано пять человек, в том числе двое детей. С помощью спасательных устройств пожарные вывели четверых человек, включая двоих детей», — говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован за 26 минут, причина возгорания устанавливается, добавили в ГУМЧС.
В тушении задействовали 14 человек и четыре единицы техники.