В Хабаровске спасли девять человек при пожаре в многоэтажном доме

МЧС: в Хабаровске 9 человек спасли при пожаре в многоэтажке.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая — РИА Новости. Девять человек, в том числе четверых детей, спасли при пожаре в многоэтажном доме в Хабаровске, из них четверых, включая двух детей, вывели с помощью спасустройств, сообщило ГУМЧС России по региону.

По данным ведомства, в многоэтажке на улице Тихоокеанской в Хабаровске загорелись домашние вещи на седьмом этаже.

«Из задымленного подъезда эвакуировано пять человек, в том числе двое детей. С помощью спасательных устройств пожарные вывели четверых человек, включая двоих детей», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован за 26 минут, причина возгорания устанавливается, добавили в ГУМЧС.

В тушении задействовали 14 человек и четыре единицы техники.

