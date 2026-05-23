Колонию редких краснокнижных хохотунов нашли в Красноярском крае

На юге Красноярского края обнаружили крупную колонию черноголовых хохотунов — редкого вида, который обычно гнездится в Хакасии. Об этом ТАСС рассказала старший преподаватель кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Виктория Темерова.
Птицы обосновались в районе Тубинского залива Красноярского водохранилища. В колонии насчитывается около 700 особей. Раньше этот вид считался залетным для Красноярского края и здесь не селился.
Специалисты рассматривают появление новой колонии как расширение гнездового ареала, хотя не исключают и простое перераспределение колоний внутри привычной для них области. По словам Темеровой, возможно, в урочище «Трехозерки» в Хакасии из-за подъема воды затопило привычные гнездовья хохотунов и птицы отправились искать другие подходящие места.
Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus).
Источник: redbookrf.ru.
Черноголовый хохотун — крупная чайка, которая в основном живет на берегах Каспийского и Средиземного морей. Изредка гнездится на озерах в Омской, Курганской областях и на Алтае. Птица занесена в Красную книгу России. Хохотуны моногамны: живут парами и вместе выводят птенцов. Для гнездования им нужны небольшие открытые острова на степных водоемах, куда не добраться человеку.
