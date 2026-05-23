Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колонию редких краснокнижных хохотунов нашли в Красноярском крае

На юге Красноярского края обнаружили крупную колонию черноголовых хохотунов — редкого вида, который обычно гнездится в Хакасии.

На юге Красноярского края обнаружили крупную колонию черноголовых хохотунов — редкого вида, который обычно гнездится в Хакасии. Об этом ТАСС рассказала старший преподаватель кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Виктория Темерова.

Птицы обосновались в районе Тубинского залива Красноярского водохранилища. В колонии насчитывается около 700 особей. Раньше этот вид считался залетным для Красноярского края и здесь не селился.

Специалисты рассматривают появление новой колонии как расширение гнездового ареала, хотя не исключают и простое перераспределение колоний внутри привычной для них области. По словам Темеровой, возможно, в урочище «Трехозерки» в Хакасии из-за подъема воды затопило привычные гнездовья хохотунов и птицы отправились искать другие подходящие места.

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus).

Источник: redbookrf.ru.

Черноголовый хохотун — крупная чайка, которая в основном живет на берегах Каспийского и Средиземного морей. Изредка гнездится на озерах в Омской, Курганской областях и на Алтае. Птица занесена в Красную книгу России. Хохотуны моногамны: живут парами и вместе выводят птенцов. Для гнездования им нужны небольшие открытые острова на степных водоемах, куда не добраться человеку.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.