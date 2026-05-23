Колонию редких краснокнижных хохотунов нашли в Красноярском крае

Черноголовый хохотун — крупная чайка, которая в основном живет на берегах Каспийского и Средиземного морей. Изредка гнездится на озерах в Омской, Курганской областях и на Алтае. Птица занесена в Красную книгу России. Хохотуны моногамны: живут парами и вместе выводят птенцов. Для гнездования им нужны небольшие открытые острова на степных водоемах, куда не добраться человеку.