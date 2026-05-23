В Перми опубликовали карту укрытий для защиты от БПЛА

Карту, на которой отмечены укрытия, опубликовали в Перми, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.
В список вошли 1390 подвалов многоквартирных домов и подземных парковок, признанных пригодными для укрытия. Его можно посмотреть на сайте «Управляем вместе». Городские власти совместно с управляющими организациями проверили состояние этих помещений на соответствие требованиям безопасности. Данные передали в краевой минтербез для размещения на карте.
Управляющим компаниям рекомендовали установить на подвалах таблички с контактами ответственных лиц, которые обеспечивают доступ внутрь. Если в доме нет подходящего помещения, информацию о ближайших укрытиях разместят на стендах, в лифтах и домовых чатах. Также инструкции появятся в школах, торговых центрах и учреждениях культуры.
В ведомсте напомнили, что портал «Управляем вместе» входит в «белый список» Минцифры и остаётся доступным при ограничениях мобильного интернета.
