В Перми опубликовали карту укрытий для защиты от БПЛА

Список насчитывает 1390 заглубленных помещений.

Карту, на которой отмечены укрытия, опубликовали в Перми, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

В список вошли 1390 подвалов многоквартирных домов и подземных парковок, признанных пригодными для укрытия. Его можно посмотреть на сайте «Управляем вместе». Городские власти совместно с управляющими организациями проверили состояние этих помещений на соответствие требованиям безопасности. Данные передали в краевой минтербез для размещения на карте.

Управляющим компаниям рекомендовали установить на подвалах таблички с контактами ответственных лиц, которые обеспечивают доступ внутрь. Если в доме нет подходящего помещения, информацию о ближайших укрытиях разместят на стендах, в лифтах и домовых чатах. Также инструкции появятся в школах, торговых центрах и учреждениях культуры.

В ведомсте напомнили, что портал «Управляем вместе» входит в «белый список» Минцифры и остаётся доступным при ограничениях мобильного интернета.

Напомним, 23 мая на предприятие в Пермском крае был совершён налёт беспилотника. Подробнее о том, что известно об атаке БПЛА — в материале.

