На анимационном фестивале «Мультпрактика» покажут более 160 фильмов

С 22 по 24 мая в Воронеже пройдет анимационный фестиваль «Мультпрактика» (0+), уже четвертый по счету. На воронежском анимационном фестивале «Мультпрактика» покажут более 160 работ и проведут мастер-классы.
Как сообщили организаторы, всего на фестиваль подали 4010 заявок из 110 стран мира. В конкурсную программу вошло 160 фильмов из 34 стран, среди которых Беларусь, Иран, Португалия, страны Латинской Америки. Кроме того, воспитанники детских мультстудий и кружков, а также независимые аниматоры подали 318 заявок из России и Беларуси, из них было отобрано 50 работ. Во внеконкурсную программу вошли фильмы, приуроченные к 225-летию со дня рождения Владимира Даля, а также посвященные русскому языку, культуре и традициям.
Гостей фестиваля ждет множество бесплатных активностей, в том числе показы мультфильмов, мастер-классы. Отметим, что фестиваль открылся 22 мая в парке «Орленок», а завершится 24 мая — в театре кукол вручением победителям мультипликационного конкурса «боброоскаров».