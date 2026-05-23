На анимационном фестивале «Мультпрактика» покажут более 160 фильмов

Как сообщили организаторы, всего на фестиваль подали 4010 заявок из 110 стран мира. В конкурсную программу вошло 160 фильмов из 34 стран, среди которых Беларусь, Иран, Португалия, страны Латинской Америки. Кроме того, воспитанники детских мультстудий и кружков, а также независимые аниматоры подали 318 заявок из России и Беларуси, из них было отобрано 50 работ. Во внеконкурсную программу вошли фильмы, приуроченные к 225-летию со дня рождения Владимира Даля, а также посвященные русскому языку, культуре и традициям.