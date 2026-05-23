На пермском предприятии создают робота для перевозки деталей

«Проект требует глубоких знаний в области математики, программирования и электроники. Одна из его ключевых особенностей — использование алгоритмов, которые работают во всех современных автоматизированных машинах. У нашего робота есть имя — САДКО, что означает “самоходный автономный доставщик комплектующих и оборудования”. Дальнейшие планы инженеров-конструкторов сосредоточены на проведении комплексных испытаний САДКО в условиях реального производства, после чего будет принято решение о серийном внедрении таких систем», — подчеркнула главный конструктор Дина Сулимова.