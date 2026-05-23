На пермском предприятии создают робота для перевозки деталей

Робота для перевозки деталей и комплектующих разрабатывают на предприятии ОДК-СТАР в Перми в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Пермского края.
Платформа оснащена полноприводной кинематической схемой с независимым управлением колесами. Ее грузоподъемность составляет 100 кг, максимальная скорость — 1,5 м/с. Управление возможно как с пульта, так и в автономном режиме с использованием алгоритмов навигации по карте. Предполагается, что робот будет перевозить детали по четырем маршрутам в главном производственном корпусе ОДК-СТАР. Это поможет в разы ускорить производственные процессы.
«Проект требует глубоких знаний в области математики, программирования и электроники. Одна из его ключевых особенностей — использование алгоритмов, которые работают во всех современных автоматизированных машинах. У нашего робота есть имя — САДКО, что означает “самоходный автономный доставщик комплектующих и оборудования”. Дальнейшие планы инженеров-конструкторов сосредоточены на проведении комплексных испытаний САДКО в условиях реального производства, после чего будет принято решение о серийном внедрении таких систем», — подчеркнула главный конструктор Дина Сулимова.
Специалисты обеспечили робота колесами с векторным управлением, чтобы добиться плавного перемещения, и настроили информационный обмен между подсистемами. Теперь основной задачей для них является повышение точности позиционирования. После того, как доставщик сможет предсказуемо для окружающих перемещаться по заданной траектории без посторонней помощи, начнется его эксплуатация в цехах.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.