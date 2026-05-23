Подрядчика на благоустройство остановки в районе Гродековского музея ищут в Хабаровске

Хабаровская мэрия опубликовала закупку на благоустройство остановочного пункта в районе Гродековского музея. Контракт также подразумевает ремонт остановки «Судоверфь» на улице Краснореченской. Начальная цена закупки превышает 6,5 млн рублей. На остановках подрядчик должен будет выполнить демонтаж имеющихся металлических ограждений, бортовых камней и брусчатки, потом установить новые элементы. Работы планируется провести в один этап до 30 июля 2026 года. Источник: ХКС.