64 летняя жительница Хабаровского края лишилась более 1,6 млн рублей в результате действий мошенников. В апреле 2026 года потерпевшей поступило сообщение в мессенджере от бывшего работодателя — он предупредил о звонке от мужчины и назвал его фамилию. Вскоре после этого с женщиной связался неизвестный, который представился лейтенантом силовых структур и озвучил ту же фамилию, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.