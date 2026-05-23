64 летняя жительница Хабаровского края лишилась более 1,6 млн рублей в результате действий мошенников. В апреле 2026 года потерпевшей поступило сообщение в мессенджере от бывшего работодателя — он предупредил о звонке от мужчины и назвал его фамилию. Вскоре после этого с женщиной связался неизвестный, который представился лейтенантом силовых структур и озвучил ту же фамилию, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Мошенники заявили, что персональные данные потерпевшей утекли с прошлого места работы, и убедили её снять все сбережения и перевести их на новый счёт для проверки. Они пообещали, что Центробанк вернёт средства после завершения проверки.
Для выполнения инструкций злоумышленников женщина приобрела новый смартфон, сим карту, наушники и установила специальное приложение. Через банкоматы в Хабаровске и Москве она перевела часть средств, но при третьей попытке банкомат не принял наличные. Итоговый ущерб превысил 1,6 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранительные органы подчёркивают: представители силовых структур не инициируют контакты через мессенджеры и не просят переводить деньги на какие либо счета.
