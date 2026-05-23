«Пир во время чумы»: музтеатр анонсировал премьеру оперы ко Дню рождения Пушкина

5 июня в Калининградском музыкальном театре состоится премьера оперы «Пир во время чумы» (16+). Это одноактная опера русского композитора Цезаря Кюи, написанная по одноимённой пьесе Александра Пушкина — одной из четырёх «маленьких трагедий» поэта, рассказали в пресс-службе театра.
«В центре повествования — дерзкий вызов смерти: группа молодых людей устраивает пышный пир посреди разгула эпидемии. Этот спектакль — не просто история о чуме, а о жизни и смерти во время глобальных потрясений, которые понятны и близки каждому», — отмечается в анонсе.
Как отмечают в музтеатре, хотя по своей сути произведение является оперой, сам композитор назвал его «драматической сценой». В постановке также прозвучат хоровые произведения (а-капелла) и романсы Цезаря Кюи.
«Несмотря на оперную стилистику, акцент сделан на драматическую составляющую — исходное произведение Пушкина. А музыка позволяет более точно раскрыть переживания героев. Материал очень актуален. Думаю, зрители это поймут, каждый сделает свой выбор в финале, на чьей стороне он бы мог оказаться в подобной ситуации», — прокомментировала режиссер Ксения Резник.
Как добавили в театре, впервые спектакль будет сопровождать смешанный оркестр — дети и взрослые музыканты. Инициатором объединения взрослого и детского состава оркестра стал Александр Зингер — дирижер Калининградского областного музыкального театра и педагог Калининградского филиала ЦМШ.