«КОС‑Синтез» (Казань) — «Спартак‑Волгоград»: Казань берёт первый матч финала

На протяжении последних лет борьба за титул чемпиона России по водному полу неизменно сводится к противостоянию двух грандов — казанского «КОС‑Синтеза» и волгоградского «Спартака». Именно их очные поединки становятся главным событием сезона, а финал с участием этих команд всегда ожидается с неподдельным интересом.