«КОС‑Синтез» (Казань) — «Спартак‑Волгоград»: Казань берёт первый матч финала

На протяжении последних лет борьба за титул чемпиона России по водному полу неизменно сводится к противостоянию двух грандов — казанского «КОС‑Синтеза» и волгоградского «Спартака». Именно их очные поединки становятся главным событием сезона, а финал с участием этих команд всегда ожидается с неподдельным интересом.
Вчера болельщики стали свидетелями первого матча финальной серии чемпионата России. На водной арене сошлись извечные соперники: «КОС‑Синтез» (Казань) и «Спартак‑Волгоград».
К сожалению для волгоградцев, борьбы не получилось. Казанцы сразу расставили все точки над i. Уже на старте они забросили пять безответных мячей, а первый период уверенно довели до убойного счёта — 7:1 в свою пользу.
Во второй четверти «Спартак» начал просыпаться: гости ответили двумя точными бросками на четыре пропущенных. После двух периодов запахло разгромом — 11:3 вела Казань.
После большого перерыва картина изменилась, красно-белые стали реализовывать большинство: отличились Роман Усов и Кирилл Носаев. Михаил Иванков и Константин Шейкин забил в позиционной атаке, а Тимур Шайхутдинов удачно реализовал контратаку. Период остался за Волгоградом — 5:3.
В заключительной четверти команды устроили настоящую «перестрелку», которая закончилась ничейным результатом — 4:4. Это принесло итоговую победу «Синтезу» — 18:12.
«КОС-Синтез» (Казань) — «Спартак-Волгоград» — 18:12 (7:1, 4:2, 3:5, 4:4).
22 мая. Казань. Playoff Финал. Бассейн «Казань».
Судьи: Владимир Голиков, Павел Летуновский (оба — Москва).
«КОС-Синтез»: Костров — Латыпов (6), Лазарев (2), Ярлыченко (2), Одинцов, Васильев (2), Шепелев (1) — Чирков, Деревянкин (3), Лисунов (2), Закиров, Зиннуров, Киселев, Пронин.
«Спартак-Волгоград»: Федотов — Усов (4), Андрюков, Нежинский (1), Рудай, Иванков (1), Шайхутдинов (1) — Буров, Буланаев (1), Шейкин (1), Носаев (2), Еськов, Шулев (1), Жабкин.
Выигранные спринты: 3 — 1.
5-метровые/голы: 0/0 — 0/0.
Удаления: 13 — 15.
Счёт в финальной серии стал 1:0 в пользу «КОС‑Синтез». Сегодня состоится второй матч финальной серии, которая ведётся до трёх побед.
Александр Веселовский.
Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград».