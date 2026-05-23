В Хабаровском крае в районе Лазо мужчина угрожал жене напильником

Полиция возбудила уголовное дело после бытового конфликта в Переяславке.

В районе имени Лазо участковые уполномоченные полиции задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством супруге, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю..

По данным полиции, в дежурную часть обратилась 38-летняя жительница посёлка Переяславка. Она рассказала, что в ходе бытовой ссоры между ней и мужем произошёл конфликт. Мужчина схватил напильник для заточки цепей и, замахнувшись, высказал угрозы убийством. После этого он покинул дом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ — «угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.