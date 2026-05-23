Красноярский край представил туристические маршруты и возможности региона в Москве

В Москве прошла презентация туристического потенциала Красноярского края. Участниками мероприятия стали около 80 представителей туристической отрасли, гостиничного бизнеса, федеральных организаций и туроператоров. Гостям рассказали о возможностях активного, экологического, гастрономического, событийного и экспедиционного туризма. Особое внимание уделили путешествиям по Енисею, северным территориям, историческим городам и природным достопримечательностям региона. Также участникам представили эксклюзивные предложения для индивидуальных туров. [caption id= «attachment_367463» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба агентства по туризму Красноярского края[/caption] Отдельно обсудили развитие туристической инфраструктуры края, возможности международного аэропорта Красноярск, гостиничную базу и площадки для проведения деловых и событийных мероприятий. Красноярский край предлагает туристам уникальное сочетание масштабной природы, современной инфраструктуры, ярких событий и эксклюзивных маршрутов. Для нас важно не только развивать внутренний туризм, но и активно продвигать регион на федеральном уровне, — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло. Презентация стала площадкой для обсуждения новых туристических маршрутов, перспектив сотрудничества и продвижения Красноярского края на федеральном уровне. Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». Напомним, что в Красноярске отремонтируют дороги к Столбам, Торгашинскому хребту и Караульной горе.