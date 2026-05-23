Премьер Турчин сказал, что надо сохранить для будущего сразу девяти стран

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин рассказал о том, что необходимо сохранить для будущего сразу девяти стран. Как пишет БелТА, ключевой и принципиальной задачей является сохранение для будущих поколений такого наднационального формирования как Содружество Независимых Государств, куда входят девять стран.
Турчин подчеркнул, что СНГ — относительно молодое объединение, в декабре ему исполнится 35 лет. За этот период стал бесспорным тот факт, что СНГ играет значимую роль в поддержание стабильности на всем постсоветском пространстве.
— Наша ключевая задача — сохранить Содружество для будущих поколений, — подчеркнул белорусский премьер.
Он также добавил, что в настоящий момент происходит естественный процесс смены поколений.
— Поэтому реализация молодежной политики на пространстве СНГ должна быть в числе основных приоритетов, — констатировал Турчин.
