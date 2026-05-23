Тюменский госуниверситет запускает проектный акселератор для сотрудников

Проектный акселератор для сотрудников запускает Тюменский государственный университет (ТюмГУ) в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в вузе.
Акселератор пройдет в двух стратегических треках: «Технологическое лидерство» и «Развитие человека и территорий». Программа будет проводиться с 5 июня по 31 августа, она построена так, чтобы шаг за шагом довести инициативу до уровня зрелого проекта. Финалисты представят свои разработки на демо-дне перед потенциальными партнерами, индустриальными заказчиками и инвесторами.
В ходе обучения участники погрузятся в стратегию вуза, получат бесплатную независимую сертификацию по проектному управлению «ПМ Стандарт», посетят онлайн-тренинги по продуктовому подходу, коммерциализации и научно-технологической повестке, а также встретятся с трекерами, которые помогут планомерно применять полученные знания и довести идею до проработанного проекта. Зарегистрироваться на акселератор можно до 31 мая по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.