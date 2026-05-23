В Златоусте Челябинской области продолжается ремонт системы водоснабжения

Модернизация системы водоснабжения проводится в городе Златоусте Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Златоустовского городского округа.
Специалисты уже заменили два основных питающих водовода диаметром 100 см от Айского водохранилища до насосно‑фильтровальной станции первого подъема. Протяженность обновленного участка превышает километр. Также выполнен капитальный ремонт магистрального водовода на улице Олимпийской.
Работы завершены и в 5‑м микрорайоне, это повысило надежность водоснабжения для жителей этой части города. Кроме того, в поселке Дегтярка меняют около 4,3 тыс. метров труб водопровода на современные пластиковые. У них увеличенный срок службы, высокая устойчивость к коррозии и способность выдерживать резкие перепады температур.
«И еще один принципиальный момент: ужесточен контроль за ходом и качеством выполняемых работ. Каждый исполнитель несет персональную ответственность. Это гарантирует, что все будет сделано на совесть и обеспечена надежность водоснабжения на ближайшие 50 лет», — подчеркнул глава Златоустовского округа Олег Решетников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.