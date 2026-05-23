Томский вуз с помощью блогеров хочет привлечь студентов из Алжира и Индонезии

Томский госуниверситет планирует увеличить число студентов из Алжира и Индонезии. Для этого вуз организовал блог-тур для журналистов и блогеров из этих стран, пишет РИА Томск со ссылкой на пресс-службу вуза.
Гостям уже показали научную библиотеку, главный корпус и инженерные лаборатории, в том числе один из крупнейших в России закрытых полигонов для беспилотников, Инжиниринговый химико-технологический центр и производство медицинских изделий «Алоиз». Всего в Томск приехали 18 блогеров.
Как рассказали в пресс-службе, сейчас в ТГУ учится около 3,5 тысячи иностранных студентов — это примерно четверть от общего числа. Из дальнего зарубежья приехали 1192 человека, причем 79 из них — из Индонезии. В вузе подчеркнули, что это самая большая индонезийская диаспора среди всех российских университетов.
