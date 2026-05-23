В Волгограде готовятся к началу сезона ЕГЭ

— У ответственных детей лишь усиливается страх. С неврозами, к слову, сталкиваются именно те, кто хорошо учится, — подтверждает психолог. — Ученики с не самыми выдающимися результатами в свою очередь испытывают сильнейшее чувство вины. На них давят родители, которые помнят свое собственное состояние перед экзаменами и хотят, чтобы их ребенок был самым лучшим. Давят и педагоги. Работая со взрослыми, мы всегда стараемся донести до них важную мысль — при всей своей значимости учеба не является главным смыслом жизни, а продолжение образования — единственным фактором успеха. Чтобы ни происходило, жизнь продолжается. И как взрослым, так и детям совершенно не стыдно что-то не знать, быть к чему-то неспособным и в чем-то неуспешным. Задача родителей, на мой взгляд, — хорошо позаботиться о своем ребенке и даже особенно хорошо накормить его в сложные периоды, сказать, что вы любите его при любых обстоятельствах и напомнить, что оценки — не есть вся его жизнь. Да, грамотным и умным быть лучше. Но еще важнее быть здоровым, веселым, добрым и счастливым. Тогда и учиться ребенку будет значительно легче. Мне очень хочется сказать: учителя и родители, пожалуйста, будьте добрее к детям. Верьте в них! Звучит, как лозунг, но это простая психологическая правда.