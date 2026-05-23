Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве запустят оплату виртуальной «Тройкой» через NFC

В московском метро в этом году планируют добавить оплату проезда виртуальной картой «Тройка» через NFC. О запуске нового способа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Мах.

Источник: Агентство «Москва»

Проект развивает Центр перспективных разработок, созданный при мэрии два года назад. В его составе работает первая в России лаборатория билетных систем, где сейчас тестируют технологию бесконтактной оплаты на смартфонах с Android.

Виртуальная «Тройка» уже используется для оплаты поездок в метро, автобусах, трамваях и другом городском транспорте по QR-коду. Сервис заработал в 2024 году и доступен на устройствах с Android и iOS. Для выпуска карты пассажирам нужно использовать приложение «Метро Москвы».

После внедрения NFC-оплаты пассажирам со смартфонами на Android будет достаточно приложить устройство к валидатору или турникету, предварительно открыв приложение и выбрав виртуальную карту. Оплата по QR-коду при этом сохранится. В Дептрансе также сообщили, что лаборатория работает и над виртуальной версией карты москвича.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше