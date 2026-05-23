Волгоградцы пожаловались на огромную свалку у железнодорожной больницы

Жители Ворошиловского района Волгограда забили тревогу: на участке неподалеку от железнодорожной больницы на улице Автотранспортной скопилась огромная несанкционированная свалка.
Горожане обратились в Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора. Специалисты выехали на место и убедились в множестве навалов отходов.
«Площадь загрязнения составила около 2 355 квадратных метров», — сообщают в ведомстве.
Специалисты ЦЛАТИ по Волгоградской области уже отобрали пробы почвы и отходов, чтобы установить уровень превышения загрязняющих веществ. Размер вреда почве будет установлен по результатам лабораторных исследований.
