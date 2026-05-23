Более 350 соглашений подписали на ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде

С 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде проходила конференция ЦИПР-2026. В рамках мероприятия было подписано более 350 соглашений. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем МАХ-канале.
В этом году конференцию посетило более 13 тысяч гостей из России и 46 стран мира. Это больше на 2 тысячи, чем в 2025 году.
Российские и международные компании представили 185 стендов. Прошло 165 дискуссий, на которых выступило свыше тысячи экспертов, предпринимателей и представителей власти.
«Традиционно в центре дискуссий были вопросы цифровой трансформации отраслей экономики и укрепления технологической независимости, однако успели уделить внимание самым разным темам: поддержке ИТ, практическому применению искусственного интеллекта и информационной безопасности, международной кооперации, влиянию цифровых технологий на экономику и общество», — поделился Глеб Никитин.
На ЦИПР-2026 подписали более 350 соглашений, в том числе международных. Губернатор рассказал, что эти партнерства будут приносить экономическую отдачу годами.
«Для Нижегородской области столь масштабное событие — это еще и мощный импульс к дальнейшему развитию собственных цифровых проектов и привлечению новых инвестиций в высокотехнологичный сектор», — отметил Глеб Никитин.
