Лукашенко сказал, что определяет мощь и силу армии Беларуси

Александр Лукашенко сказал, что определяет мощь и силу армии Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что определяет мощь и силу армии республики. Соответствующее заявление Лукашенко сделал в субботу, 23 мая 2026 года, в ходе посещения 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ) подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах под Минском.

Президент принял участие принял участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава ОУЦ.

Александр Лукашенко констатировал, что в любой армии значимым преимуществом является наличие современного оружия и техники. Однако ее силу и мощь всегда определяют именно преданные родной стране люди, военнослужащие, стоящие на страже мира и безопасности.

Лукашенко подчеркнул, что солдатский труд — тяжелый, он под силу только сильным духом и телом мужчинам.

— Но я убежден — плечом к плечу со своими боевыми товарищами и под руководством опытных командиров каждый из вас достойно преодолеет этот путь, — сказал президент, обращаясь к принимающим присягу.

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп подписал указ, касающийся санкций в отношении руководства Беларуси (опубликован документ будет 26 мая 2026 года, но его содержание уже стало известно).

