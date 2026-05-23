Лукашенко сказал, что определяет мощь и силу армии Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что определяет мощь и силу армии республики. Соответствующее заявление Лукашенко сделал в субботу, 23 мая 2026 года, в ходе посещения 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ) подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах под Минском.
Президент принял участие принял участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава ОУЦ.
Александр Лукашенко констатировал, что в любой армии значимым преимуществом является наличие современного оружия и техники. Однако ее силу и мощь всегда определяют именно преданные родной стране люди, военнослужащие, стоящие на страже мира и безопасности.
Лукашенко подчеркнул, что солдатский труд — тяжелый, он под силу только сильным духом и телом мужчинам.
— Но я убежден — плечом к плечу со своими боевыми товарищами и под руководством опытных командиров каждый из вас достойно преодолеет этот путь, — сказал президент, обращаясь к принимающим присягу.
