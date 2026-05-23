Дятлова: Слухи о строительстве «VIP-недвижимости» на месте «падающей» высотки в Калининграде не выдерживают никакой критики

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова назвала информацию о строительстве «VIP-недвижимости» на месте «падающей» высотки слухами, которые не выдерживают никакой критики. Ответы на частые вопросы горожан об этой ситуации она опубликовала на своей странице «ВКонтакте».
Важное обращение. Очень прошу жителей дома № 68 не поддаваться на провокации манипуляторов общественным мнением и верить только официальной и проверенной информации от администрации города и научных экспертов. Никто не собирается на том же месте потом возводить какую‑то «VIP‑недвижимость». Не нужно тиражировать в соцсетях подобные слухи, потому что они не выдерживают никакой критики, — сообщила Дятлова.
В качестве аргумента глава администрации Калининграда отметила, что строительство на этом месте не принесёт никакой экономической выгоды, поскольку оно потребует «миллиардных затрат на расселение людей и снос», а также денег непосредственно на возведение новых объектов. Кроме того, «ничего выше одного этажа там построить в принципе больше нельзя (ровно по той причине, по которой сейчас приходится разбирать дом № 70 — плывучие грунты)».
Дятлова подчеркнула, что в будущем на месте дома № 70 на Московском проспекте могут появиться только элементы благоустройства, такие как парковка, детская или спортивная площадки.
С 8 апреля из-за угрозы падения высотки на Московском проспекте в Калининграде начали расселять жильцов соседнего дома № 68. Эвакуацию планировали закончить за 14 дней. В администрации Калининграда отмечали, что «ситуация очень серьёзная». По данным мэрии, показания трёх датчиков превысили критический уровень раскрытия трещины.
С 14 мая в доме № 68 на Московском проспекте отключили горячую и холодную воду. В конце месяца планируют прекратить подачу электричества. На территории установили забор и выставили охрану. Далее администрация намерена ограничить доступ жильцов в здание. Собственники квартир оспаривают действия властей в суде, но заседание отложили до 11 июня.
Жителям соседнего здания предлагают переехать в маневренный фонд. По данным властей, демонтаж аварийной высотки начнётся осенью. Людям обещают, что к лету 2027 года они смогут вернуться. На Московском проспекте, 68 остаются заселёнными около 50 квартир, жильцов которых выступают против переезда. Доклад по этой теме затребовал председатель СКР Александр Бастрыкин.