В Прикамье завершился форум «Дни пермского бизнеса»

Форум «Дни пермского бизнеса» проходил 21−22 мая в Перми по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края.
На площадке собрались предприниматели, инвесторы, представители региональной власти, банковского сектора, институтов развития, бизнес-объединений и ведущие эксперты. В ходе форума были организованы панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы и семинары по ключевым направлениям. Центральным событием первого дня стало пленарное заседание «Экономика партнерства как новый стандарт» с участием губернатора Дмитрия Махонина.
Также проходили «Интеллектуальные ринги» — это серия публичных дискуссий с участием 12 федеральных экспертов и предпринимателей. Кроме того, программа включала блок «ИИ бизнес-разбор»: аудит ряда компаний, выполненный с помощью искусственного интеллекта, с последующей оценкой приглашенных экспертов. В ходе форума была организована выставка, где производители Прикамья представили продукцию собственного производства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.