Почти 400 красноярских малышей приняли участие в «забеге»

В Красноярске прошли скоростные соревнования для детей «Карапузы, на старт!». В соревнованиях приняли участие 398 малышей, что по числу соответствует возрасту Красноярска, рассказали в мэрии.
«За 12 лет фестиваль “Карапузы, на старт!” превратился в традицию, которая объединяет большую семью нашего города. Уверен, она будет прирастать новыми участниками. Ведь с начала этого года в Красноярске родилось почти 3000 ребятишек», — поприветствовал участников глава города Сергей Верещагин.
Дети вместе с родителями основательно подготовились к забегам: на площадке можно было увидеть самых разных героев и яркие костюмы. Чтобы маленький чемпион добрался до финиша, в ход шли игрушки, гаджеты и громкая поддержка бабушек и дедушек. В награду каждый участник получил медаль.
