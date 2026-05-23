Названы мотивы переезда канадцев Фейнстра в Нижегородскую область

Канадская семья Фейнстра назвала мотивы переезда в Нижегородскую область. Историей семьи делится РИА Новости.
В Нижегородской области канадцы создали ферму, чтобы заниматься сельским хозяйством. Иностранцы выбрали Россию из-за поддержки традиционных ценностей. Главе семьи Аренду было важно, чтобы его дети видели пример классического семейного уклада.
«Мы переехали ради детей. Теперь они считают, что мы поступили правильно. Здесь мы чувствуем себя и детей в безопасности» — рассказал Аренд Фейнстра (цитата по РИА Новости).
В феврале 2025 года канадцы получили разрешение на временное проживание в упрощенном порядке. Это стало возможно благодаря указу президента России о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные ценности.
Ранее сообщалось, что канадцы Фейнстра вернулись в Нижегородскую область.