Отработка эвакуации и тушения: ГУФСИН и МЧС провели совместные учения

В Челябинске ГУФСИН и МЧС провели совместные учения.

Источник: ГУФСИН России по Челябинской области

На базе Управления по конвоированию ГУФСИН по Челябинской области совместно с МЧС прошли пожарно-тактические учения. В них участвовали сотрудники ведомственной пожарной охраны и личный состав 3-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, по легенде в здании возникло возгорание и из-за задымления шесть человек не смогли эвакуироваться самостоятельно. Во время учений отработали спасение людей, оказание первой помощи и тушение пожара с применением штатных средств и спецтехники. Сотрудники МЧС привлекли шесть единиц техники, в том числе автолестницу, а также развернули оперативный штаб. Все условные пострадавшие были спасены.

— Каждый сотрудник должен быть уверен в своих действиях и в том, что ему придут на помощь. Только постоянная тренировка и взаимодействие с подразделениями МЧС позволяют нам минимизировать риски в случае реальной чрезвычайной ситуации, — подвёл итоги учений начальник учреждения Константин Шепеля.

