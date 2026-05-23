Подключение к электросетям для ИЖС на Дону стало дороже земельных участков

По данным Дом.РФ, в первом квартале 2026 года ввод индивидуального жилья в Ростовской области сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 334 тыс. кв. м. Снижение оказалось выше среднероссийского показателя, где объемы ИЖС уменьшились на 38%.