Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Башкирии родила десятого ребенка

В семье Идрисовых из Белорецкого района родился десятый ребенок, сообщили в министерстве здравоохранения РБ.

Источник: пресс-служба | минздрава Башкирии

Дина Идрисова родила десятого ребенка — девочку весом 3 462 грамма. Все десять родов Дины Раязовны прошли благополучно в Белорецком роддоме под чутким наблюдением врачей и акушерок.

«Для этой семьи каждая встреча с новым членом — источник счастья, а для медиков — подтверждение доверия и высокой оценки их работы. “Юбилейные” роды встречаются очень редко и всегда заслуживают особого внимания со стороны медицинского персонала», — подчеркнули в минздраве региона.

Мать-героиня и новорожденная чувствуют себя замечательно и поэтому уже на третий день вернулись домой. Сейчас в семье Идрисовых один сын и девять дочерей.

Как сообщал ранее Башинформ, жительница Калтасинского района Эвелина Бикмурзина стала мамой в десятый раз.

Напомним, 2026 год в Башкортостане объявлен Годом большой и дружной семьи.