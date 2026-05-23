Жительница Башкирии родила десятого ребенка

Дина Идрисова родила десятого ребенка — девочку весом 3 462 грамма. Все десять родов Дины Раязовны прошли благополучно в Белорецком роддоме под чутким наблюдением врачей и акушерок.
«Для этой семьи каждая встреча с новым членом — источник счастья, а для медиков — подтверждение доверия и высокой оценки их работы. “Юбилейные” роды встречаются очень редко и всегда заслуживают особого внимания со стороны медицинского персонала», — подчеркнули в минздраве региона.
Мать-героиня и новорожденная чувствуют себя замечательно и поэтому уже на третий день вернулись домой. Сейчас в семье Идрисовых один сын и девять дочерей.
Как сообщал ранее Башинформ, жительница Калтасинского района Эвелина Бикмурзина стала мамой в десятый раз.
Напомним, 2026 год в Башкортостане объявлен Годом большой и дружной семьи.