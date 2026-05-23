В Заволжский лесхоз в Саратовской области поступил квадроцикл

Мультифункциональный квадроцикл поступил в Заволжский лесхоз Саратовской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
«Новое транспортное средство является мультифункциональным: сочетает в себе характеристики мотовездехода и снегоболотохода. Это создаст условия для еще более оперативного реагирования на возгорания на местности, особенно на труднодоступных участках, вне зависимости от погодных условий», — отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.
Квадроцикл будут использовать для мониторинга пожарной безопасности и разведки природных пожаров. Напомним, принятые меры, направленные на укрепление материально-технической базы, позволили в прошлом году ликвидировать все очаги возгораний в первые сутки с момента обнаружения. По данным Рослесхоза, регион вошел в топ-5 субъектов страны по оперативности тушения лесных пожаров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.