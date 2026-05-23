«Компас вкусов России»: в Петербурге открылся 29-й Фестиваль мороженого

Сегодня на площади Островского в Петербурге стартовал 29-й ежегодный Фестиваль мороженого. Губернатор Александр Беглов отметил, что праздник стал доброй традицией и важной частью празднования Дня рождения города. В Год единства народов России фестиваль приобретает особое значение: в нём участвуют около 30 предприятий из регионов России и ближнего зарубежья.